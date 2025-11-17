Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Menschen in einer psychischen Krise oder mit einer psychischen Erkrankung werden häufig stigmatisiert als die, die aus der genormten gesellschaftlichen Reihe tanzen: unfähig, nicht belastbar, gefährlich, für ihr Leiden selbst verantwortlich. Diese und ähnliche (Selbst-) Zuschreibungen waren zu hören bei einem Workshop, zu dem das "Recovery