Montag, 17. November 2025

Plus Recovery-College-Verein

Menschen mit psychischen Erkrankungen kämpfen gegen Stigmatisierung an

Im Mosbacher Krankenhaus setzten Betroffene, Angehörige und Fachkräfte ein Zeichen gegen Vorurteile gegenüber psychisch erkrankten Menschen – ein Workshop zeigte Wege zu mehr Offenheit.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Stigmatisierung psychisch kranker Menschen war das Thema eines Workshops in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Menschen in einer psychischen Krise oder mit einer psychischen Erkrankung werden häufig stigmatisiert als die, die aus der genormten gesellschaftlichen Reihe tanzen: unfähig, nicht belastbar, gefährlich, für ihr Leiden selbst verantwortlich. Diese und ähnliche (Selbst-) Zuschreibungen waren zu hören bei einem Workshop, zu dem das "Recovery

