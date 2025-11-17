Menschen mit psychischen Erkrankungen kämpfen gegen Stigmatisierung an
Im Mosbacher Krankenhaus setzten Betroffene, Angehörige und Fachkräfte ein Zeichen gegen Vorurteile gegenüber psychisch erkrankten Menschen – ein Workshop zeigte Wege zu mehr Offenheit.
Von Ursula Brinkmann
Mosbach. Menschen in einer psychischen Krise oder mit einer psychischen Erkrankung werden häufig stigmatisiert als die, die aus der genormten gesellschaftlichen Reihe tanzen: unfähig, nicht belastbar, gefährlich, für ihr Leiden selbst verantwortlich. Diese und ähnliche (Selbst-) Zuschreibungen waren zu hören bei einem Workshop, zu dem das "Recovery