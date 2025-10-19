Sonntag, 19. Oktober 2025

Plus Ravenstein

Übergangslösung beim Schloss erzielt

Bürgermeister Ralf Killian sieht die Problematik des Brandschutzes dadurch aber noch nicht ausgestanden.

19.10.2025 UPDATE: 19.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Für den Brandschutz im Merchinger Schloss wurde eine Übergangslösung mit dem Landratsamt gefunden. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Elf Punkte umfasste die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in der alten Schule in Hüngheim. Ein Punkt, die Anpassung der Entgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser, wurde auf Antrag von Ortsvorsteher Erhard Walz (Oberwittstadt) wegen bestehendem "Klärungs- und Diskussionsbedarf" mit Beschluss des Gremiums von der Tagesordnung genommen. In der Fragestunde gab

