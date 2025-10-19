Ravenstein. (F) Elf Punkte umfasste die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in der alten Schule in Hüngheim. Ein Punkt, die Anpassung der Entgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser, wurde auf Antrag von Ortsvorsteher Erhard Walz (Oberwittstadt) wegen bestehendem "Klärungs- und Diskussionsbedarf" mit Beschluss des Gremiums von der Tagesordnung genommen. In der Fragestunde gab