Dienstag, 04. November 2025

Das war der Höhepunkt beim Kfd Hüngheim-Jubiläum

Die Katholische Frauengemeinschaft Hüngheim zelebrierte das 100-jährige Bestehen mit einem Festgottesdienst und einer Feier in der alten Schule.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 40 Sekunden
Der besondere Tag begann mit einem Fest- und Erntedankgottesdienst, zu dem zahlreiche Besucher in die schön geschmückte Kirche St. Gertrud in Hüngheim kamen. Foto: Jens Gerner

Hüngheim. (pm) Die diesjährige Veranstaltungsreihe der Kfd Hüngheim erreichte jüngst ihren großen Höhepunkt mit der offiziellen Feier zum 100-jährigen Bestehen. Dieser besondere Tag begann mit einem Fest- und Erntedankgottesdienst, zu dem zahlreiche Besucher in die schön geschmückte Kirche St. Gertrud in Hüngheim kamen.

Nicht nur der Altar war mit Erntegaben herbstlich dekoriert,

