Das war der Höhepunkt beim Kfd Hüngheim-Jubiläum
Die Katholische Frauengemeinschaft Hüngheim zelebrierte das 100-jährige Bestehen mit einem Festgottesdienst und einer Feier in der alten Schule.
Hüngheim. (pm) Die diesjährige Veranstaltungsreihe der Kfd Hüngheim erreichte jüngst ihren großen Höhepunkt mit der offiziellen Feier zum 100-jährigen Bestehen. Dieser besondere Tag begann mit einem Fest- und Erntedankgottesdienst, zu dem zahlreiche Besucher in die schön geschmückte Kirche St. Gertrud in Hüngheim kamen.
Nicht nur der Altar war mit Erntegaben herbstlich dekoriert,