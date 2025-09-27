Von Moritz Bayer

Eberbach. Idyllisch liegt Eberbach am Neckar. Die schöne Altstadt trägt ebenso dazu bei, dass sich die Stadt bei Touristen großer Beliebtheit erfreut, wie die Möglichkeiten für Unternehmungen. In dieser Hinsicht hat in den vergangenen Jahren besonders der Tourismus auf Rädern an Bedeutung gewonnen.

Denn Eberbach ist eine der waldreichsten Kommunen