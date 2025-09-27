Auf Fahrrädern gibt es in Eberbach viel zu entdecken
Moderne Auswertungen sollen weitere Klarheit bringen. Das Bikeländ ist ein Besucher-Magnet.
Von Moritz Bayer
Eberbach. Idyllisch liegt Eberbach am Neckar. Die schöne Altstadt trägt ebenso dazu bei, dass sich die Stadt bei Touristen großer Beliebtheit erfreut, wie die Möglichkeiten für Unternehmungen. In dieser Hinsicht hat in den vergangenen Jahren besonders der Tourismus auf Rädern an Bedeutung gewonnen.
Denn Eberbach ist eine der waldreichsten Kommunen
