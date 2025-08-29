Von Caspar Oesterreich

Dallau. Selbst im australischen Outback kann man sie noch erspähen. Nahezu weltweit liefert Spitzer Silo Fahrzeuge seine imposanten Spezialanfertigungen aus. Rund 1000 Silofahrzeuge produziert die Firmengruppe aktuell im Jahr, etwas mehr als die Hälfte davon am Hauptsitz im Dallauer Werk.

Was alles dafür nötig ist, um aus knapp acht Meter