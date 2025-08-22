Mit allen Sinnen durch den Bauerngarten
Alte Hausmittel neu entdeckt: Die RNZ-Sommertour im Odenwälder Freilandmuseum vermittelt Wissen aus Großmutters Apotheke.
Von Janek Mayer
Walldürn. Ein Bauerngarten bietet alles, was das Herz von Naturfreunden höherschlagen lässt: eine bunte Blütenvielfalt fürs Auge, Gemüse für gesunde Speisen, Lebensraum für die unterschiedlichsten Arten und natürlich Kräuter für die Hausapotheke – nicht nur von anno dazumal. Denn zu einem Bauerngarten gehört immer auch das Wissen um die Wirksamkeit der Heilkräuter.
