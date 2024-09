Eberbach. (momo) Am Freitag, 20. September, richtet die AG Mobilität der Eberbacher Klimawerkstatt in der Bahnhofstraße Ost einen Park(ing) Day aus. Dort sollen dann für einen Tag Infostände rund ums Thema Rad- und Fußverkehr auf einer Flaniermeile Platz finden - anstatt der sonst vorhandenen Parkplätze. Der weltweite Aktionstag geht in Eberbach von 9 bis 17 Uhr.

Das Ziel der Aktion,