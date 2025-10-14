Dienstag, 14. Oktober 2025

Plus Osterburken

Wollten die beiden Männer ihr Opfer in Flammen sehen?

Zwei Ukrainer sollen einen Mann mit Benzin übergossen haben und wollten ihn offenbar auch anzünden. Am Montag begann am Landgericht Mosbach der Prozess.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 34 Sekunden
In der Bahnhofstraße soll sich das versuchte Tötungsdelikt zugetragen haben, wie die Staatsanwaltschaft bereits im Januar vermeldete. Foto: ahn

Von Alexander Ganter

Osterburken/Mosbach. Es ist die Nacht vom 7. auf den 8. September 2024, als die Tat passiert sein soll: In Osterburken sollen zwei 1983 und 1985 geborene ukrainische Staatsangehörige im Rahmen einer Auseinandersetzung ihr Opfer mit Benzin übergossen und versucht haben, es anzuzünden.

Dies wirft ihnen die Anklage vor. Der Geschädigte habe sich

