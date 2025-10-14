Von Alexander Ganter

Osterburken/Mosbach. Es ist die Nacht vom 7. auf den 8. September 2024, als die Tat passiert sein soll: In Osterburken sollen zwei 1983 und 1985 geborene ukrainische Staatsangehörige im Rahmen einer Auseinandersetzung ihr Opfer mit Benzin übergossen und versucht haben, es anzuzünden.

Dies wirft ihnen die Anklage vor. Der Geschädigte habe sich