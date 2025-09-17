Neuer Kindergarten St. Anna soll im April 2026 fertig sein
Startschuss für "großes Gemeinschaftswerk": Am Dienstag fand der Spatenstich für den Kindergartenneubau in der Schlierstädter Straße statt.
Von Andreas Hanel
Osterburken. Die Bagger rollen, die Erdarbeiten haben bereits begonnen: Am gestrigen Dienstag fand der Spatenstich für ein "großes Gemeinschaftswerk", so Bürgermeister Jürgen Galm, statt. Der Neubau des Kindergartens St. Anna in der Schlierstädter Straße mit Platz für vier Gruppen wird in Hybrid-Holzweise gefertigt und soll bis Anfang nächstes Jahres
