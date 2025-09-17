Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Osterburken

Neuer Kindergarten St. Anna soll im April 2026 fertig sein

Startschuss für "großes Gemeinschaftswerk": Am Dienstag fand der Spatenstich für den Kindergartenneubau in der Schlierstädter Straße statt.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 12 Sekunden
Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens St. Josef freuen sich schon auf den neuen Kindergarten in der Schlierstädter Straße. Foto: Andreas Hanel

Von Andreas Hanel

Osterburken. Die Bagger rollen, die Erdarbeiten haben bereits begonnen: Am gestrigen Dienstag fand der Spatenstich für ein "großes Gemeinschaftswerk", so Bürgermeister Jürgen Galm, statt. Der Neubau des Kindergartens St. Anna in der Schlierstädter Straße mit Platz für vier Gruppen wird in Hybrid-Holzweise gefertigt und soll bis Anfang nächstes Jahres

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Andreas Hanel
stellvertetender Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.