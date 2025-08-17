Jahrgang 75 blickt auf Schulzeit zurück
Drei Schüler des Abitur-Jahrgangs 1975 erinnern sich an das alte GTO, das aktuell abgerissen wird.
Von Dominik Rechner
Osterburken. "Wir waren alle im ersten Moment schockiert, als wir mitbekommen haben, dass das GTO abgerissen wird", sagt Klaus Geißler vom Abitur-Jahrgang 1975. Die Abrissarbeiten des alten Ganztagsgymnasiums in Osterburken sind mittlerweile längst in vollem Gange, im Februar ist die Schulgemeinschaft in den über 33 Millionen Euro teuren Ersatzneubau
