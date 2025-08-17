Sonntag, 17. August 2025

Plus Osterburken

Jahrgang 75 blickt auf Schulzeit zurück

Drei Schüler des Abitur-Jahrgangs 1975 erinnern sich an das alte GTO, das aktuell abgerissen wird.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 10 Sekunden
Gerhard Bleß, Gaby Köhler und Klaus Geißler (v. l.) posierten für die RNZ auf dem Balkon des neuen Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) vor dem alten GTO-Gebäude, das derzeit abgerissen wird. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Osterburken. "Wir waren alle im ersten Moment schockiert, als wir mitbekommen haben, dass das GTO abgerissen wird", sagt Klaus Geißler vom Abitur-Jahrgang 1975. Die Abrissarbeiten des alten Ganztagsgymnasiums in Osterburken sind mittlerweile längst in vollem Gange, im Februar ist die Schulgemeinschaft in den über 33 Millionen Euro teuren Ersatzneubau

Dominik Rechner
