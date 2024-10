Osterburken. (F) Zum "Borkemer Herbst", der am Erntedanksonntag stattfand, hatte der Obst- und Gartenbauverein mit einer besonderen Aktion zum großen Erfolg beigetragen: Im April hatte er zum Wettbewerb "Wer züchtet den größten Kürbis im Jahr 2024?" aufgerufen. Die Siegerehrung fand nach dem Erntedank-Gottesdienst am Sonntag in der Kilianskirche durch den Vorsitzenden Freddy Bloos statt.

In seiner Begrüßung dankte er der katholischen Kirchengemeinde sowie Pfarrer Thomas Kuhn für die Zurverfügungstellung der Kirche. Er erinnerte daran, dass im April in allen Kindergärten der Gesamtstadt Kürbissamen verteilt wurden. 35 Kinder der fünf Kindergärten nahmen an diesem erstmals durchgeführten Kürbis-Wettbewerb teil. Deren Kürbisse brachten zusammen ein Gewicht von 383,7 Kilogramm auf die Waage. Das Ergebnis war im Altarraum zu bewundern.

Bloos’ Dank galt auch den Eltern und Großeltern, die die Kinder unterstützten. Ein weiterer Dank ging an die Volksbank Kirnau sowie an die Sparkasse Neckartal-Odenwald für die gestifteten Sachpreise. Ebenso erhielt jeder Teilnehmer kostenlos einen Becher frisch gepressten Bio-Apfelsaft am Stand des Obst- und Gartenbauvereins.

Gespannt warteten die Kinder auf die Ergebnisse. Den schwersten Kürbis mit einem Gewicht von 41,7 Kilogramm züchtete Charlotte Himpel aus Bofsheim. Der zweitschwerste Kürbis kam von Lucas Wallmann aus Schlierstadt mit einem Gewicht von 39,5 Kilogramm. Auf dem dritten Platz folgte mit einem Kürbis mit 36,5 Kilogramm Elisa Hutter aus Osterburken.

Die weiteren Plätze erreichten Jannik Schmidt aus Schlierstadt, dessen Kürbis 30,9 Kilogramm wog, und den fünften Platz belegte Johann Hauck aus Hemsbach mit einem Kürbisgewicht von 20,5 Kilogramm.

Freddy Bloos freute sich über die große Teilnahme. Am Schluss blieb der Wunsch, dass sich die Kinder auch später an diese Aktion erinnern werden und weiterhin der Natur und Umwelt eine besondere Aufmerksamkeit schenken.