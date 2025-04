Osterburken. (pm) Der Frühling ist da, und mit ihm beginnt eine neue, spannende Saison im Mittelalterpark Adventon. Ab dem ersten Sonntag im April öffnet der Park wieder seine Tore und lädt Besucher ein, in die faszinierende Welt des Mittelalters einzutauchen.

Ob historische Handwerkskunst, spektakuläre Veranstaltungen oder lebendige Geschichtsdarstellung – auch 2025 verspricht ein Jahr voller Abenteuer und einzigartiger Erlebnisse für Jung und Alt zu werden.

Am Freitag, 18. April, und Samstag, 19. April, heißt es: Eintritt frei! Besucher haben die Möglichkeit, den Mittelalterpark kennenzulernen. Der Siedler-Verein öffnet seine Türen, bietet offene Führungen durch die mittelalterliche Siedlung und gibt spannende Einblicke in die Handwerkskunst und das Leben vergangener Jahrhunderte. Ideal für alle, die neugierig sind, selbst einmal Teil des Projekts zu werden oder einfach Mittelalter hautnah erleben wollen.

Direkt im Anschluss, am Ostersonntag und -montag, 20. und 21. April, verwandelt sich Adventon in ein frühlingshaftes Mittelalterspektakel. Das österliche Frühlingsfest bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein: Osterrätsel mit Gewinnspiel für Kinder (Verlosung am Sonntag und Montag um 16 Uhr), Live-Musik im historischen Ambiente mit "Poeta Magica", Armbrustschießen und Mitmachaktionen, Marktstände, Köstlichkeiten aus der mittelalterlichen Küche sowie ein großes Osterfeuer am Sonntag ab 17 Uhr erwarten die Besucher.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder 3 Euro. Jedes zweite Kind einer Familie erhält freien Eintritt.

Die Veranstaltungstage bieten eine wunderbare Gelegenheit, den Mittelalterpark kennenzulernen oder wiederzuentdecken. Mit historischem Flair, familiärer Atmosphäre und einem bunten Programm ist der Saisonauftakt ein besonderes Erlebnis für alle Generationen. Die Tore sind an allen Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Im September steht am 20. und 21. September das Wikingerfest auf dem Programm. An diesem Wochenende erwacht die Welt der Nordmänner zum Leben: Zahlreiche Darsteller präsentieren authentische Handwerkskunst, historische Kämpfe und stimmungsvolle Musik. Der historische Markt lädt zum Entdecken und Genießen ein, während die Abende an der großen Feuerschale mit Met und alten Geschichten ausklingen.

Das Highlight bildet am 11. und 12. Oktober das große Herbstfest, das mit seiner beeindruckenden Feldschlacht über 500 Kämpfer aus ganz Europa anzieht. Neben dem imposanten Spektakel können Besucher mittelalterliche Handwerkskunst bestaunen, historische Köstlichkeiten genießen und ein vielfältiges musikalisches Programm erleben. Neben den großen Veranstaltungen gibt es in Adventon auch an regulären Wochenenden viel zu entdecken. Der Park beherbergt eine wachsende mittelalterliche Siedlung, in der Handwerker, Musiker und Darsteller das Leben vergangener Jahrhunderte wieder aufleben lassen. Besucher können ihnen über die Schulter schauen, an Mitmachaktionen teilnehmen oder einfach die besondere Atmosphäre genießen. Der Mittelalterpark Adventon befindet sich in Osterburken (Marienhöhe 1, 74706 Osterburken) und hat ab April jeden Sonntag sowie an Feiertagen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Info: Informationen zu Veranstaltungen und Öffnungszeiten im Mittelalterpark Adventon gibt es unter www.adventon.de.