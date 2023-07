Osterburken/Stuttgart. (pm) Aufgrund eines ungewöhnlich hohen Krankenstands beim Zugpersonal, und weil einige betriebliche Mitarbeiter urlaubsbedingt nicht zur Verfügung stehen, kommt es gegenwärtig zu personellen Engpässen bei der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS). Infolgedessen seien im von der SBS bedienten Stuttgarter Netz/Neckartal in den kommenden Wochen betriebliche Einschränkungen unvermeidbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen alle verfügbaren Kräfte mobilisiere, könnten nicht alle Schichten vollständig besetzt werden. Die SBS arbeite mit Hochdruck daran, die betrieblichen Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren und plane darüber hinaus in Abstimmung mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg ein Ersatzkonzept, welches den Fahrbetrieb durch partielle Angebotsreduzierungen stabil halten und kurzfristige Zugausfälle dezimieren soll.

So wird am Samstag, 29. Juli, sowie im Zeitraum vom 5. August bis 8. September der Bahnbetrieb unter anderem wie folgt reduziert: Einige Verbindungen der Linie 18 (Osterburken–Tübingen Hauptbahnhof) verkehren lediglich zwischen Osterburken und Heilbronn Hauptbahnhof. Fahrgäste werden gebeten, für Fahrten zwischen Heilbronn Hauptbahnhof und Tübingen Hauptbahnhof die Züge der Linie 12 (Mosbach-Neckarelz/Bad Friedrichhall–Tübingen Hauptbahnhof) zu nutzen. Ein Stundentakt wird auf der genannten Relation jedoch aufrechterhalten (in den Tagesrandlagen durch die Züge der Linie 18).

Über etwaige weitere Fahrplananpassungen wird die SBS informieren. Reisende werden gebeten, sich frühzeitig vor Fahrtantritt über die Fahrplanauskunft auf www.sweg.de, bahn.de und über den DB-Navigator über ihre Verbindungen zu erkundigen.