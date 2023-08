Osterburken. (pol) Einen auf dem Sportplatz in Osterburken abgestellten E-Scooter entwendende ein Unbekannter am vergangenen Mittwoch. Der 14-jährige Besitzer stellte sein Fahrzeug der Marke Xiaomi gegen 17.30 Uhr am Sportplatz ab. Als er gegen 19.30 Uhr zurückkam, war der Roller im Wert von rund 500 Euro weg.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/ 9040 entgegen.