Osterburken. (F) Der Bauzaun um den neuen Wasserspielplatz "Neptun", angrenzend an den Adolf-Zimmermann- Platz, steht zwar noch, wird aber kommende Woche am Tag der Einweihung abgebaut werden. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Nach fast zweijähriger Bauphase ist dieser moderne und außergewöhnliche Spielplatz ein "Hingucker" geworden.

Zu den Hauptattraktionen des "Neptun" gehören das hölzerne Römerkastell, ein sechs Meter langes Bodentrampolin, ein speziell für kleinere Kinder erbauter Limeswachturm und ein größerer Aussichtsturm für die älteren Kinder. Das Herzstück der Anlage, das sich in der Mitte des Platzes befindet, ist die große Wasseranlage mit nachgebautem Miniatur-Römeraquädukt mit Fontänenspiel und Wasserlauf.

Die Idee zur Realisierung des für Osterburken bedeutenden Projekts entstand im Rahmen des Ehrenamtsprojekts "Bürgerwerkstatt", das Anfang 2020 ins Leben gerufen wurde. Unter der Leitung von Birgit Müller, Maren Ehrenfried und Sebastian Ehrenfried bildete sich eine Arbeitsgruppe, die in Osterburken einen römisch geprägten Spielplatz mit Einbindung von Wasseraktivitäten schaffen wollte.

Osterburken ist bekannt für die römischen Funde des Römerkastells sowie für die unmittelbare Lage am Limes. "Der Bezug zu den Römern sollte sich deshalb im Gesamtkonzept des neuen Wasserspielplatzes wiederfinden und einen spielerischen Zugang zur römischen Geschichte, auch für die Kleinsten, ermöglichen", sagt Bürgermeister Jürgen Galm.

Im Januar 2020 fand eine öffentliche Veranstaltung "Raum für Ideen in Osterburken" auf Einladung der Stadtverwaltung statt. Die Bürgerwerkstatt stellte dort einige Projektideen vor, um sich darüber mit anderen Bürgern auszutauschen. Hierbei wurde von der Projektgruppe die Idee für den römischen Spielplatz präsentiert, die zunehmend Gehör und Gefallen in der Bevölkerung fand. Aus der Initiative des Projekts heraus sagten mehrere Familien ihre Unterstützung zu und ließen ihre Ideen einfließen.

Nur wenige Monate später, im Juli 2020, wurden die ersten Planungen zur Gestaltung des Spielplatzes dem Gemeinderat vorgestellt. Dieser traf dann im November 2020 die Grundsatzentscheidung, der Arbeitsgruppe die Fläche des ehemaligen Bouleplatzes gegenüber der Kilianskapelle zur Verfügung zu stellen und die Trägerschaft zu übernehmen. Bürgermeister Jürgen Galm zeigte sich schon damals sehr erfreut über die weit vorangeschrittenen Planungen sowie die konkreten und kreativen Ideen der Ehrenamtlichen. Ebenso fand er lobende Worte für die umfangreich geplanten Eigenleistungen der Arbeitsgruppe und die damit verbundene kostenbewusste Arbeitsweise.

Als nächsten Schritt ging die Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Stadtverwaltung auf die Suche nach Förder- und Zuschussmöglichkeiten. Als einer der Hauptpunkte in der Gemeinderatssitzung im April 2021 stand die Realisierung des Spielplatzes auf der Tagesordnung. Wie damals besprochen, soll die Finanzierung der 260.000 Euro teuren Maßnahme auf mehreren Säulen stehen, mit Eigenleistung, Spenden und Sponsoren. Zuerst sollte aber ein Förderantrag über das "Leader"-Programm gestellt werden. "Darin liege eine große Hoffnung und danach wisse man mehr", sagte Bürgermeister Galm in der damaligen Sitzung. Auch die Stadt war bereit, einen finanziellen Beitrag zu leisten. "Leader" hat zwischenzeitlich einen Zuschuss von 118.200 Euro gewährt.

Danach wurden die ersten Aufträge vom Gemeinderat vergeben und endlich, am 5. September 2022, rollten die Bagger an, und der Bau des "Neptun" begann. Nachdem die Vorarbeiten beendet waren, begannen fleißige Helfer in den nächsten beiden Monaten voller Vorfreude mit dem Aufbau der ersten Spielgeräte. Stetig gingen die Arbeiten voran, und deutlich kam man Schritt für Schritt der finalen Realisierung entgegen.

Nach einigen Wochen Baustillstand befanden sich dann die fortgesetzten Arbeiten, die neben den Ehrenamtlichen auch durch viele Einsatzstunden der Bauhofmitarbeiter unterstützt wurden, auf der Zielgeraden. Zwischenzeitlich sind nunmehr alle Arbeiten, auch am Fontänenspiel, abgeschlossen. Um das "Neptun"-Gelände wurde durch die Mitarbeiter des Bauhofs eine neue Zaunanlage gebaut.

Jetzt ist es endlich so weit: Das Ziel der Projektgruppe, einen Spielplatz für alle Altersgruppen zu bauen, der eine besondere Attraktion für Osterburken ist, wurde erreicht. Als Namensgeber hat sich der römische Gott "Neptun" angeboten, der Gott der fließenden Gewässer.

Info: Die feierliche Einweihung des "Neptun" findet am Donnerstag, 27. Juli, ab 17 Uhr statt.