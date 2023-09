Osterburken. (F) Unter dem Motto "Herbstlich genießen bei Wein und Musik" findet nach der Corona-Pause am Sonntag, 8. Oktober, der 27. "Borkemer Herbst" statt. Die Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm.

Los geht’s um 11 Uhr mit Live-Musik von Bernhard Schieß, der bis 14 Uhr Ausschnitte aus seiner CD "Herbstlaub" spielt. Anschließend unterhalten "Weddes und Sylvie" bis 18 Uhr die Besucher. Am Weinstand vom Weingut Michael Kopp aus Gemmrigheim können verschiedene Weine genossen werden. Kulinarisches mit Grillspezialitäten, Hähnchen, Raclette, Fassbier und alkoholfreien Getränken bietet die Metzgerei Hofmann an. In der Baulandhalle findet von 14 bis 16 ein Familien-Basar statt, wo Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug und Bücher angeboten werden.

Auch in diesem Jahr sind wieder viele Selbstvermarkter beim "Borkemer Herbst" dabei: Susanne Lauer mit Grünkern und Mehl, Melitta Heckmann mit Honig und Honigprodukten, Wilfried Schneider mit Deko aus Holz und Metall und Familie Klonk mit Schmuck. Antje Wiegmann bietet Seifen und Schönes an, die Ölmühle Walter ist mit verschiedenen Bio-Ölen vor Ort, und "Käsehansi" bietet Käsespezialitäten an. Bei Ute Gallion erhält man Marmeladen und bei Candyman Süsswaren. Bei Emmanuel Uzoho sind Geschenkartikel, Traumfänger und Luftballons und bei Wertholzhandel Schaller Sachen aus Holz erhältlich.

Die Pferdefreunde Osterburken bieten von 14 bis 17 Uhr Ponyreiten an, und die Schlepperfreunde stellen ihre Oldtimer-Schlepper der verschiedensten Modelle und Baujahre aus. Außerdem ist das Deutsche Rote Kreuz mit einem Infostand vertreten, der Pflegedienst "Hand in Hand" bietet an seinem Infostand einen Gesundheitscheck und Blutdruckmessen an, und beim Obst- und Gartenbauverein können Apfelblatz, Süßmost sowie verschiedene Schnäpse genossen werden.

Beim Kindergarten gibt es Kaffee und ein großes Kuchenbuffet, und beim Weltladen können die Besucher fair gehandelten Kaffee, Tee und Gebäck sowie Geschenkartikel erwerben. Christel Bauer bietet um 13 und um 16 Uhr eine Stadtführung mit dem Titel "Römisches Osterburken" an, und im Museum sind "Historische Waffen" zu sehen. Ein Spiele- und Spaßparcours wird vom SV Osterburken im Stadtgarten angeboten.

Die Verantwortlichen des Gewerbevereins Osterburken als Veranstalter heißen alle Interessierten zum diesjährigen "Borkemer Herbst" in der Römerstadt willkommen.