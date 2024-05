Eberbach. Bürgermeister Peter Reichert wendet sich in einem offenen Brief mit einer Bitte an alle Haushalte der Stadt und der Ortsteile, welcher Ende Mai/Anfang Juni per Postwurfsendung zugestellt wird. Ihm und dem Gemeinderat geht es um ein wichtiges Anliegen: Die Sauberkeit in Eberbach.

Diese lässt mancherorts zu wünschen übrig und deshalb gibt es Bereiche, die nicht einladend wirken. Dies kann jeder selbst beobachten. Die Stadtverwaltung bekommt das aber auch immer wieder von Besucherinnen und Besuchern mitgeteilt.

Er bedankt sich aber auch zugleich bei all denjenigen, die aktiv mitgeholfen haben und mithelfen die schöne Stadt Eberbach sowie die Ortsteile ordentlich und sauber zu halten. Es gebe regelmäßig auch positive Rückmeldungen von Gästen, die sich in der Stadt sehr wohl fühlen.

Bürgermeister Peter Reichert ist sich sicher, dass bei gutem Willen und mit etwas Einsatz Vieles erreicht werden könne. Wenn alle regelmäßig, zum Beispiel einmal die Woche, vor ihrem Anwesen kehren würden, wäre der Erfolg garantiert sehr schnell deutlich sichtbar.

Weiter wendet er sich an die Bürgerinnen und Bürger mit den Worten: "Unsere städtischen Mitarbeiter versuchen tagtäglich, mit den Möglichkeiten, die wir haben, unsere Stadt von Verunreinigungen zu befreien, wir sind aber auf die Einsicht und Mithilfe der Anlieger sowie der Bevölkerung angewiesen. Für uns ist es jetzt schon schwer umsetzbar, alle öffentlichen Flächen in unserer Stadt sauber zu halten; darüber hinaus noch Flächen zu reinigen, die gemäß unserer Satzung über die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht von den Anliegern sauber zu halten sind, ist uns nicht möglich, hierbei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen!"

Im gemeinschaftlichen Zusammenleben in einer Stadt sei es sinnvoll und wichtig, dass alle ihre Rechte und die Vorzüge der Solidargemeinschaft kennen, ebenso aber auch die Pflichten am Gemeinwohl.

Im Schlussteil des Briefes verbindet der Bürgermeister seine Bitte mit der Forderung, gemeinsam Sorge zu tragen für ein "Sauberes Eberbach" und er würde sich freuen, wenn der Appell erfolgreich wäre.