Volksbank-Kunden machen Helfer mobil
Vier Fahrzeuge an Hilfsorganisationen aus der Region übergeben. Gewinnsparer ermöglichen die Spende.
Odenwald/Tauber. (pm) Vier neue VW Polo machen sich bereit für den guten Zweck: Die Ihre Volksbank Neckar Odenwald Main Tauber hat vier sogenannte "VR-Mobile" an soziale Einrichtungen in der Region übergeben.
Die kompakten Flitzer sollen künftig dafür sorgen, dass Mitarbeiter des Caritasverbands im Tauberkreis, der ökumenischen Sozialstation Bad Mergentheim, der Diakonie
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+