Neckarelz/Neckarzimmern/Obrigheim. (RNZ/zg) 2023 jährt sich die Ersterwähnung von Neckarelz, Neckarzimmern und Obrigheim im Lorscher Codex zum 1250. Mal. Um dieses Jubiläum gemeinsam zu feiern, findet von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, das Neckarfest in den drei Orten statt.

Mit einer After-Work-Party wird das große Festwochenende am Freitagabend auf dem Gartenfestgelände in Neckarelz eröffnet. Der Samstag steht in Neckarelz ganz unter dem Motto Familie. Das bunte Programm für Groß und Klein beginnt um 12 Uhr mit der Eröffnung durch Oberbürgermeister Julian Stipp, bereits ab 11 Uhr werden am Stand der Clemens-Brentanoschule die Laufzettel für die Familienrallye durch Neckarelz ausgegeben.

Hauptstation ist dabei die Schule, in der es auch eine kindgerechte Ausstellung über den Dichter Clemens Brentano, nach dem die Schule vor 50 Jahren benannt wurde, gibt. Um 11.30 Uhr wird zu einer Kinderführung durch das Tempelhaus eingeladen, von 13.30 bis 14 Uhr tritt der CBS-Schulchor gemeinsam mit dem Chor des Auguste-Pattberg-Gymnasiums auf der großen Bühne auf.

Zur Tour in die Neckarelzer Vergangenheit lädt Horst Uhl um 15 Uhr ein. Dabei spielen Römer, Ritter und Burgherren tragende Rollen, ehe es in Richtung Industrialisierung geht. Der strukturelle Wandel der vergangenen Jahrhunderte lässt sich auf dem historischen Rundgang durch den Stadtteil bestens nachvollziehen.

Treffpunkt zum eineinhalbstündigen, kostenfreien Rundgang ist der Marktbrunnen (Martin-Luther-Straße 2). Am Samstagabend zeigen dann die Mitglieder der Beat- und Kultband "The Bautzy’s", was sie können.

Am Sonntag geht das Festwochenende um 11 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst weiter, gefolgt von einem abwechslungsreichen Programm. Den Abschluss liefert hier die TBL Big Band aus Lohrbach.

In Neckarzimmern wird das Neckarvorland im Bereich der Dreschhalle am Samstag und Sonntag zum Festareal. Geplant ist an beiden Festtagen ein Beachvolleyballturnier für Hobbymannschaften. Beginn des Fests ist am Samstag um 13 Uhr. Die Feuerwehrkapelle aus Hüffenhardt wird an diesem Tag mit Blasmusik unterhalten. Am Abend wird die Band "Plug ’n’ Play Live" ab 20.30 Uhr die Bühne rocken.

Am Sonntag wird das Fest ab 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst fortgesetzt. Im Anschluss daran dürfen sich die Besucher auf einen musikalischen Beitrag der Kindertagesstätte "Zwergenburg" aus Neckarzimmern sowie auf einen Auftritt des Chores der Grundschule Diedesheim freuen.

Neben dem Auftritt der Tanzgruppen von den Donauschwaben Mosbach wird auch die Bläsergruppe Gundelsheim für Unterhaltung sorgen. Kinderschminken, Bastelangebote und Märchenerzählerinnen werden bei den kleinen Festbesuchern keine Langeweile aufkommen lassen.

Auch in Obrigheim wird das Leben am Fluss gefeiert. Am Samstag geht es um 14 Uhr los. Vom Josef-Kraus-Platz bis zum Neckarvorland finden sich allerlei Stände. Es gibt Mitmachaktionen und Vorführungen für die Kleinen. Um 18 Uhr erfolgt der Fassbieranstich im Festzelt (Sportgelände), bevor ab 21 Uhr mit den Bands "Fallen Beat" und "F.a.t-x" gerockt werden darf. Tickets hierfür gibt es im Bürgerbüro des Rathauses.

Am Sonntag beginnt der Festtag bereits um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Direkt im Anschluss gibt es ein Weißwurstfrühstück mit Blasmusik, um 13 Uhr folgen Ehrungen des SV Germania Obrigheim, Abteilung Turnen. Ab 15 Uhr spielt dann noch die Band "Livingroom".