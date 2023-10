Obrigheim. (cao) Die Realschule Obrigheim (RSO) soll als erste Schule in Deutschland nach einem Sinto benannt werden und damit die Erinnerung an den KZ-Häftling und Bürgerrechtler Vinzenz Rose aufrecht erhalten. Dafür hat sich die Gesamtlehrerkonferenz bereits mehrheitlich ausgesprochen. Schulart und Schulort sollen dem Beschluss nach Namensbestandteile bleiben. Dennoch ebbt die öffentliche Debatte rund um das Thema nicht ab.

Unter dem Titel "Realschule Obrigheim soll NICHT umbenannt werden!" sammelten Kritiker der Initiative bis zum 22. Oktober insgesamt 497 Unterschriften gegen das Vorhaben der Geschichte-AG. "Für eine Umbenennung sehen wir keinerlei Notwendigkeit oder Nutzen. Schülerprojekte zur Geschichtsforschung sind lobenswert, sie sollten aber auch solche bleiben", heißt es in der Begründung zur Unterschriftensammlung auf der Plattform openpetition.de. Schließlich genieße die Realschule Obrigheim "landesweit einen hervorragenden Ruf", die Abkürzung RSO sei als Markenzeichen weit über den Neckar-Odenwald-Kreis hinaus bekannt, argumentieren die Gegner.

Mit einer Umbenennung würde die Realschule "ihrem in der Abkürzung RSO formulierten Leitgedanken gerecht: ,Respekt – Sozial – Offen’", halten nun die Befürworter dagegen. Auch sie sammeln seit Kurzem auf openpetition.de Unterschriften. Die Petition "Wir unterstützen den Vorschlag, die Realschule Obrigheim nach Vinzenz Rose zu benennen!" haben seit 18. Oktober bereits 397 Menschen unterzeichnet. Sie alle bitten damit die Mitglieder des Obrigheimer Gemeinderates als finale Entscheidungsträger, "sich mit der AG und ihrer Initiative konstruktiv auseinanderzusetzen".

Das würden auch die Schüler der Geschichte-AG begrüßen. Immerhin strebt man in der Realschule einen gemeinsamen Gestaltungsprozess mit der Gemeinde an, um sich auf einen Schulnamen zu einigen und ein Logo zu gestalten. Einen Antrag auf Umbenennung will die Schulleitung frühestens nach der Schulkonferenz Mitte November einreichen.