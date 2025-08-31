Mörtelsteiner Kirche bleibt versichert – Hoffnung für Dorfkirchen
Die Kirchengemeinde Mörtelstein bangte wegen Ampelsystem der Landeskirche. Nun gibt es Klarheit: Die Versicherung bleibt, das Engagement vor Ort wird gelobt.
Obrigheim-Mörtelstein. (dda) "Wir haben eine gute Versicherung, und die bleibt auch bestehen", betonte Martin Wollinsky, Finanzchef der evangelischen Landeskirche in Baden, dieser Tage bei seinem Besuch in Mörtelstein. Für die anwesenden Vertreter der kleinen Kirchengemeinde war das eine große Erleichterung.
Seit die Landeskirche vor fast zwei Jahren begonnen hat, ihre Kirchen in die
