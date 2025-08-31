Obrigheim-Mörtelstein. (dda) "Wir haben eine gute Versicherung, und die bleibt auch bestehen", betonte Martin Wollinsky, Finanzchef der evangelischen Landeskirche in Baden, dieser Tage bei seinem Besuch in Mörtelstein. Für die anwesenden Vertreter der kleinen Kirchengemeinde war das eine große Erleichterung.

Seit die Landeskirche vor fast zwei Jahren begonnen hat, ihre Kirchen in die