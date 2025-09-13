Samstag, 13. September 2025

zurück
Plus Oberzent

Was tun gegen den Leerstand der Läden?

Stadtplanungsstudent Mathias Zierer stellt in Beerfelden seine Bachelor-Arbeit mit Lösungsansätzen vor.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
Auch die Bäckerei und Konditorei hinter der evangelischen Kirche machte nach 190 Jahren 2022 dicht.

Von Marcus Deschner

Oberzent. Landauf, landab schließen immer mehr Geschäfte in den Innenstädten, vermehrt geben (Lebensmittel-) Einzelhändler ihre Läden dort auf. Da macht auch Oberzent keine Ausnahme. Doch was sind die Ursachen und wie könnte man dem Ausbluten der Stadtkerne entgegenwirken?

Stadtplanungsstudent Mathias Zierer beschäftigte sich von März bis Ende

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.