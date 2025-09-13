Was tun gegen den Leerstand der Läden?
Stadtplanungsstudent Mathias Zierer stellt in Beerfelden seine Bachelor-Arbeit mit Lösungsansätzen vor.
Von Marcus Deschner
Oberzent. Landauf, landab schließen immer mehr Geschäfte in den Innenstädten, vermehrt geben (Lebensmittel-) Einzelhändler ihre Läden dort auf. Da macht auch Oberzent keine Ausnahme. Doch was sind die Ursachen und wie könnte man dem Ausbluten der Stadtkerne entgegenwirken?
Stadtplanungsstudent Mathias Zierer beschäftigte sich von März bis Ende
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+