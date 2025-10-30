Donnerstag, 30. Oktober 2025

zurück
Plus Oberzent

Landwirte Fränkle sorgen sich um Auswirkungen der Vogelgrippe

Gesundheit geht vor: Der Hofladen in Eberbach ist wegen Krankheit vorübergehend geschlossen.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 12 Sekunden
Die Landwirtsfamilie Fränkle legt auf ihrer Dreamfarm in Gammelsbach großen Wert darauf, dass ihre Hühner im Freiland natürlich picken und fressen können. Foto: privat

Von Carmen Oesterreich

Gammelsbach. Es gibt Situationen im Leben, da bricht so viel über einen herein, dass man sehr viel Kraft braucht, weiterzumachen. Nicht nur die Angst vor der Vogelgrippe, auch die Sorge vor der Blauzungenkrankheit und der Schweinepest machen dem landwirtschaftlichen Betrieb "Dreamfarm" in Gammelsbach schwer zu schaffen.

Die jungen Landwirte

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.