Freitag, 07. November 2025

Plus Neuer Schlossfestspiele-Intendant

"Zwingenberg ist meine künstlerische Heimat"

Ein erster Blick auf die Visionen des neuen Chefs Holger Ries. Sein erstes Engagement hier hatte er im Jahr 2001

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 16:41 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Die Zwingenberger Schlossfestspiele. Archivfoto: Barbara Nolten-Casado
Interview
Holger Ries
neuer Intendant der Zwingenberger Schlossfestspiele

Zwingenberg. (stk) Der 54-jährige Holger Ries wird neuer Intendant der Zwingenberger Schlossfestspiele. Ries begann seine musikalische Laufbahn 1988 zunächst als Rocksänger; seit 1995 studierte er Gesang. Sein erstes Engagement hatte er im Jahr 2001 bei den Schlossfestspielen Zwingenberg, denen er als Solist bis heute treu geblieben ist. Die RNZ fragte nach seinen neuen Plänen.

Stephanie Kern
Redakteurin
