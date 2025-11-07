Zwingenberg. (stk) Der 54-jährige Holger Ries wird neuer Intendant der Zwingenberger Schlossfestspiele. Ries begann seine musikalische Laufbahn 1988 zunächst als Rocksänger; seit 1995 studierte er Gesang. Sein erstes Engagement hatte er im Jahr 2001 bei den Schlossfestspielen Zwingenberg, denen er als Solist bis heute treu geblieben ist. Die RNZ fragte nach seinen neuen Plänen.