Von Sebastian Schuch

Neckargerach. Nach dem Schulabschluss stehen viele vor der Frage: Was jetzt? Ausbildung? Studium? Freiwilliges Soziales Jahr? Erst mal reisen? Jula Müller aus Neckargerach hatte sich frühzeitig mit dieser Frage auseinandergesetzt und sich für eine Kombination entschieden: Ausland plus Freiwilligendienst. Und so verbrachte die heute 20-Jährige ein Jahr