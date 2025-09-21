Sonntag, 21. September 2025

zurück
Plus Neckargerach

Was Jula Müller ein Jahr lang als FSJlerin in Bolivien erlebte

Diese Erfahrung will sie nicht missen. Sie hat viel gelernt: über das Land und für das Leben.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Mit Kindern hatte Jula Müller vor ihrem Freiwilligendienst in Bolivien noch nicht gearbeitet. Die Zeit in Kindergarten und Hausaufgabenbetreuung machte der Neckargeracherin sehr viel Spaß. Foto: privat

Von Sebastian Schuch

Neckargerach. Nach dem Schulabschluss stehen viele vor der Frage: Was jetzt? Ausbildung? Studium? Freiwilliges Soziales Jahr? Erst mal reisen? Jula Müller aus Neckargerach hatte sich frühzeitig mit dieser Frage auseinandergesetzt und sich für eine Kombination entschieden: Ausland plus Freiwilligendienst. Und so verbrachte die heute 20-Jährige ein Jahr

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.