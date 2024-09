Von Nadine Slaby

Neckarburken. "Kommt zu den Legionären", hieß es. Diesem Ausruf aus einem Asterix-Band folgten am vergangenen Wochenende beim Römerfest des Vereins Elantia rund um das Museum am Odenwaldlimes zahlreich Besucher und ließen sich von einer kleinen Abordnung Legionäre auf eine Zeitreise in die Anfänge von Neckarburken mitnehmen.

Je nach Rang in