Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Wettbewerb winkt mit 10.000 Euro für den guten Zweck

Das Waldbrunner Unternehmen Mosca ruft auf, sich mit Projekten zu bewerben.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
Insgesamt vergibt das Unternehmen 10.000 Euro für den guten Zweck. Symbolfoto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Waldbrunner Mosca GmbH startet ihren jährlichen Wettbewerb zur Förderung gemeinnütziger Projekte. Organisationen wie Vereine, Schulen und Kindertagesstätten aus den Kreisen Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar und Odenwald sind aufgerufen, ihre kreativen Vorhaben einzureichen. Insgesamt stellt das Maschinenbauunternehmen wieder eine Fördersumme von 10.000 Euro zur

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.