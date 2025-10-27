Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Waldbrunner Mosca GmbH startet ihren jährlichen Wettbewerb zur Förderung gemeinnütziger Projekte. Organisationen wie Vereine, Schulen und Kindertagesstätten aus den Kreisen Neckar-Odenwald, Rhein-Neckar und Odenwald sind aufgerufen, ihre kreativen Vorhaben einzureichen. Insgesamt stellt das Maschinenbauunternehmen wieder eine Fördersumme von 10.000 Euro zur