Unternehmerinnen-Forum ist längst etabliert

Das Netzwerk feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Es bietet gewachsene Verbindungen aus mittlerweile 50 verschiedenen Branchen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Ein lebendiges Netzwerk bilden die Mitglieder des Unternehmerinnenforums NOK e. V., das nun 20 Jahre des Bestehens feiert. Foto: zg

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Ansätze, Ideen und Ziele sind noch dieselben wie auf den ersten Metern, das Standing inzwischen aber ein ganz anderes. 20 Jahre des Bestehens feiert das Unternehmerinnenforum Neckar-Odenwald-Kreis e. V. das ganze Jahr über, mit Aktionen, Kursen, Workshops, Netzwerkabenden, Vorträgen – und natürlich auch mit einer großen

Heiko Schattauer
