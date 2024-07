> Volksfest, Adelsheim: Von Freitag bis Montag verwandelt sich die Adelsheimer Innenstadt in eine pulsierende Festmeile, die Besucher aus nah und fern anzieht. Von aufregenden Fahrgeschäften über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu musikalischen Highlights ist für jeden etwas dabei. Der Festbetrieb startet am Freitag um 17.30 Uhr am Jugendhausplatz, wo nach der Übertragung des EM-Viertelfinalspiels Deutschland – Spanien ab 22 Uhr DJ "DomAir" für Partystimmung sorgt.

Der große Festumzug mit anschließendem Bieranstich und Unterhaltung mit der Feuerwehr- und Stadtkapelle beginnt am Samstag um 14 Uhr. Bis zum Abend ist dann Festbetrieb in allen Gassen und Straßen rund um die Seestadt und im Stadtgarten. Der Festsonntag wird um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt eröffnet.

Es schließt sich ab 11 Uhr der Fest- und Marktbetrieb an, bevor ab 13 Uhr die Fachgeschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag und zum Bummeln einladen. Am Montag startet das Fest um 12 Uhr. An allen Tagen warten leckere Spezialitäten, ein Vergnügungspark und vieles mehr auf die kleinen und großen Festbesucher.

> Aktivnacht mit Nepallauf und Tag der Schulen, Buchen: Einen Tag voller Aktionen gibt es am Freitag in der Buchener Fußgängerzone. Mit der Aktivnacht, dem Nepal-Lauf und dem Tag der Schulen ist viel geboten. Der Tag beginnt mit dem Nepal-Lauf, der um 8 Uhr startet und bis spät in den Abend hinein andauert. Organisiert und durchgeführt wird der Lauf von der Nepal AG der Abt-Bessel-Realschule, die neben dem Spendenlauf auch kulinarische Köstlichkeiten sowie einen Zauberer und eine Hüpfburg für die Kinder bereithält.

Beim Tag der Schulen stellen sich von 12 bis 18 Uhr verschiedene Schulen, von Grundschulen bis weiterführenden Schulen, mit eigenen Info-Ständen vor und bieten viele kreative Mitmachideen für die Besucher. Die Aktivgemeinschaft hat sich für die Aktivnacht auch wieder einiges einfallen lassen: Livemusik, eine Chillout-Area, verschiedene Leckereien und Cocktails warten auf die Besucher. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und locken mit vielen individuellen Angeboten, besonderen Schnäppchen und Überraschungen in die Buchener Innenstadt.

> Lesung, Rinschheim: Eine Autorenlesung mit Lilly Lucas findet am Sonntag um 17 Uhr in Rinschheim auf dem Freizeitgelände auf dem Lausenberg statt (Örtlichkeit des "Help"-Festivals). Anfang Juli erscheint mit "This Could Be Love" die neue große New-Adult-Trilogie "Hawaii Love" der Bestseller-Autorin. Die Buchhandlung "Bücherglück" aus Rinschheim möchte, passend zum Thema Hawaii, Urlaubsfeeling inmitten der wunderschönen Freizeitanlage mit kühlen Getränken und leckeren Cocktails vermitteln. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in einer nahegelegenen Halle statt. Anmeldung (begrenzte Teilnehmerzahl) und Tickets gibt es in der Buchhandlung, per E-Mail an meinbuecherglueck@web.de oder unter Tel. 06281/5653805.

> Sportfeste in der Region: Das traditionelle TSV-Sportfest in Rosenberg mit großem Festzelt auf dem Sportgelände und einem großen sportlichen und kulturellen Festprogramm wird von Freitag bis Montag gefeiert. Der Bieranstich findet am Freitag um 16 Uhr statt, ab 21.30 Uhr beginnt der Rockabend mit der Band "RockIt". Am Samstag startet um 11.30 Uhr das sportliche Programm, am Abend steigt der Rockabend mit "F.U.C.K.". Der Sportfestsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Festzelt mit anschließenden sportlichen, tänzerischen und musikalischen Einlagen. Weiter geht es am Montag um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und ab 14 Uhr mit dem Kindernachmittag, bevor die "Hüngheimer Musikanten" ab 20 Uhr zum stimmungsvollen Festausklang unterhalten.

Der FC Schweinberg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein Sportfest, das am Freitag ab 17 Uhr mit dem ersten Distelhäuser Firmencup startet. Nach der Übertragung des EM-Spiels mit deutscher Beteiligung steigt ab 20 Uhr die After-Work-Party mit Live-Musik von "Brick & Band". Der Sportfestsamstag startet ab 11 Uhr mit Einlagenspielen und Turnieren sowie der Elfmetergaudi. Ab 20.30 Uhr legt DJ Kevin Thoma auf dem Sportfestgelände auf. Am letzten Tag des Sportfestes stehen noch die Nordic-Walking-Runde, die Kinderfußballolympiade und das traditionelle Vorbereitungsblitzturnier mit renommierten Mannschaften aus der Region auf der Tagesordnung.

Das Sportfest in Donebach wird am Freitag mit der EM-Trikot-Party ab 21 Uhr eröffnet. Am Samstag startet um 14 Uhr das 9-Meter-Turnier, bevor ab 20 Uhr der "Odenwald DJ" die Beachparty mit seinen Beats zum Kochen bringt. Musikalisch geht es am Sonntag direkt ab 11 Uhr weiter beim Frühschoppen mit dem Musikverein Mudau. Die kleinen Gäste kommen am Montag ab 14.30 Uhr beim Kindernachmittag auf ihre Kosten. Zum Festausklang laden ab 19.30 Uhr die Schloßauer Musikanten ein.

> Antikmarkt, Mosbach: Schätze von anno dazumal, antikes Mobiliar und manchen Nippes gibt es beim Antikmarkt am Samstag in den Gassen der Mosbacher Altstadt zu entdecken und erwerben. Von 9 bis 16 Uhr verwandelt sich die gesamte Fußgängerzone in ein kleines Paradies für Schatzsucher. Schmuck, Dekoratives, altes Spiel- und Werkzeug, religiöse Figuren, antikes Mobiliar oder Haushaltswaren säumen die Straßen und Gassen in der Fachwerkstadt.

Für die Qualität der Angebote sorgt das Team von "Schöne Märkte", mit dem das Stadtmarketing Mosbach zusammenarbeitet. Bei der breit gefächerten Vielfalt an Antiquitäten und edlem Trödel wird sicherlich jeder schnell fündig.

> Volksfest, Heilbronn: Das diesjährige Volksfest, das von Freitag bis zum 14. Juli gefeiert wird, wartet wieder mit echten Knüller-Fahrgeschäften auf. Adrenalinjunkies werden sich freuen, aber auch weniger draufgängerische Besucher kommen auf ihre Kosten, denn mit rund 100 Attraktionen ist für jedes Alter etwas dabei. Das Volksfest bietet wie jedes Jahr eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt mit tollen Attraktionen, einem vielseitigen Programm und ansprechenden Aktionstagen.

> "Live im Schloss", Bad Mergentheim: Vor der malerischen Kulisse des Mergentheimer Schlosshofes findet die Konzertreihe "Live im Schloss" statt. Auf der Bühne im Freien treten national und international bekannte Künstler auf – und auch Familien kommen auf ihre Kosten.

Der Startschuss fällt am Freitag um 19 Uhr mit dem britischen Singer-Songwriter James Blunt. Das Publikum erwartet eine Mischung aus seinen bekannten Hits und den neuesten Liedern seines Albums "Who We Used to Be".

Am Samstag sorgt der Berliner Rapper "Bushido", der es einst "Vom Bordstein zur Skyline" schaffte, im Schlosshof für Aufsehen. Bushido wird um 19 Uhr die Zuhörerinnen und Zuhörer mit seinen Hooks und Punchlines begeistern.

Das "Rabatz & Rabauken Festival" am Sonntag bietet der ganzen Familie ab 15 Uhr ein besonderes Erlebnis. Mit den "Kool Katz", die 50er-Jahre-Rock’n’Roll in Katzenoutfits präsentieren, und "Heavysaurus", der ersten "Dino-Metal-Band", ist Spaß garantiert. Kindgerechte Texte, eine angepasste Lautstärke und ein Kinderbereich mit guter Sicht auf die Bühne sorgen für ein perfektes Musik-Erlebnis für junge Fans zwischen drei und zwölf Jahren. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es unter www.eventstifter.de.

> Altstadtfest Tauberbischofsheim: Mit viel Live-Musik, einem großen Kinderflohmarkt entlang der Fußgängerzone am Samstag und Sonntag sowie einem vielfältigen gastronomischen Angebot prägt das Altstadtfest am Wochenende wieder das Geschehen in Tauberbischofsheim. Die Eröffnung findet am Freitag um 19 Uhr mit einem

Festumzug und anschließendem Bieranstich statt. Dann kann das ganze Wochenende mit musikalischer Abwechslung auf verschiedenen Bühnen ausgelassen gefeiert werden.