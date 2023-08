Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Mit dem Landarzt-Stipendium verfolgt der Neckar-Odenwald-Kreis das Ziel, die ärztliche Versorgung im Kreisgebiet mit jungen Nachwuchskräften langfristig sicherzustellen. Drei weitere Stipendiatinnen und Stipendiaten schlossen nun ihr Medizinstudium erfolgreich ab. Die Neckar-Odenwald-Kliniken, die Kinderarztpraxis Dr. Mahlik in Buchen sowie das Gesundheitsamt des Kreises freuen sich über personelle Unterstützung.

Nachdem die drei Landarzt-Stipendiatinnen und -stipendiaten Christina Egner, Aaron Falkner und Marcel Wilke bereits während ihres Medizinstudiums erste Erfahrungen im Neckar-Odenwald-Kreis sammeln konnten, nehmen sie jetzt, gemäß der Idee des Stipendiums, ihre ärztliche Tätigkeit im Landkreis auf. Im Mai schlossen alle drei ihr Medizinstudium erfolgreich ab und sind seit Juni offiziell zur Berufsausübung als Arzt zugelassen. "Es freut mich sehr, dass der Kreis durch unsere Stipendiaten tatkräftige Unterstützung erhält.

Denn sie tragen zur ärztlichen Versorgung im Landkreis bei und sind zudem ein hervorragendes Beispiel dafür, dass das Landarzt-Stipendium eine goldrichtige Entscheidung war und nun nachhaltig wirkt", resümiert Landrat Dr. Achim Brötel, nachdem das Stipendium vor rund drei Jahren eingeführt worden war. Brötel gratulierte den Stipendiaten zusammen mit ihren Mentoren und Unterstützern bei einem kleinen Empfang im Landratsamt herzlich.

Studierende, die das Landarzt-Stipendium erhalten, werden für bis zu vier Jahre monatlich mit 500 Euro gefördert. Im Gegenzug verpflichten sie sich, nach dem Studium für die Dauer der Förderung im Landkreis ärztlich tätig zu werden. Dies erfüllen die drei Absolventen aber nicht nur, weil sie dazu verpflichtet sind, sondern auch, da der Neckar-Odenwald-Kreis ihnen am Herzen liegt.

"Ich möchte helfen, die Lücke offener Stellen im Kreis zu schließen und die wohnortnahe Versorgung stärken. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie schwer es sein kann, an einen Arzt zu kommen. Und für die Zukunft würde mich vor allem auch reizen, hier im Landkreis die Ausbildung angehender Mediziner zu unterstützen. Immerhin habe ich vom Pflegepraktikum bis hin zur späteren Weiterbildung alles im Kreis absolviert. Diesen Erfahrungsschatz möchte ich dann auch gerne weitergeben", beschreibt Marcel Wilke, der ab September in der Klinik für Innere Medizin in den Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach seine Facharztweiterbildung beginnt.

Auch Klinikgeschäftsführer Harald Löffler und Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, freuen sich über den personellen Zuwachs: "Es macht uns Freude, sowohl als akademische Lehrkrankenhäuser wie auch in der Facharztausbildung junge Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen praxisnah die Inhalte zu vermitteln."

Für eine andere Fachrichtung hat sich Aaron Falkner entschieden. "Mir gefällt der Blick auf das große Ganze mit einem starken präventiven Gedanken in Ergänzung zum kurativen Teil der Medizin, weshalb ich die Facharztweiterbildung im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens beginnen werde." Ab Oktober wird er in diesem Rahmen das Gesundheitsamt im Landratsamt unterstützen, worüber sich Stephanie Keller vom amtsärztlichen Dienst freut: "Der Tätigkeitsbereich ist äußerst vielfältig und umfasst von Gesundheitsschutz bis zur Gesundheitsförderung eine breite Palette an Aufgabenbereichen. Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiges öffentliches Gesundheitswesen ist."

Mit Christina Egner erhält auch eine niedergelassene Praxis im Landkreis Unterstützung. Sie wird im Sommer in der Kinderarztpraxis Dr. Mahlik in Buchen ihre Facharztweiterbildung in der Kinder- und Jugendmedizin beginnen und sich den kleinsten Patientinnen und Patienten widmen. "Während einer Famulatur bin ich auf den Fachbereich aufmerksam geworden, der leider zuvor nur wenig Beachtung im Studium gefunden hat.

Dass man Kinder verschiedener Altersklassen behandelt, sie heranwachsen sieht und über einen großen Abschnitt ihres Lebens betreut, macht es für mich besonders spannend." Ihr zukünftiger Arbeitgeber und Weiterbilder, Kinderarzt Dr. Pierre Mahlik, ist dankbar, Unterstützung in der Praxis zu erhalten: "Die kinderärztliche Versorgung ist nicht nur in unserem Landkreis angespannt. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir junge Medizinerinnen und Mediziner für unser Fachgebiet begeistern und ihnen zeigen, wie erfüllend die Tätigkeit ist, um auch in Zukunft Kinder und Jugendliche noch adäquat versorgen zu können."

Insgesamt vergab der Neckar-Odenwald-Kreis bis heute sechs Landarzt-Stipendien. Bereits während des Medizinstudiums treten die Stipendiatinnen und Stipendiaten frühzeitig mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt, erhalten durch Mentoren gezielte Unterstützung und lernen die Vorteile, als Ärztin oder Arzt im Landkreis tätig zu werden, zu schätzen.

Info: Weitere Informationen zum Stipendium, aber auch zum Medizin(er)-Netzwerk "Wir für Medizin(er)", das (angehende) Ärztinnen und Ärzte individuell unterstützt, sind abrufbar unter www.wir-fuer-mediziner.de