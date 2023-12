Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Es war ein bisschen wie in der "Höhle der Löwen" – nur ohne Fernsehkameras und prominente Investoren aus der Privatwirtschaft. Für einen Einstieg in ein Neckar-Odenwälder Start-up-Unternehmen warben im kleinen Sitzungssaal des alten Eichamts in Mosbach der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih und seine Mitpräsentatorin