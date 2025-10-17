Freitag, 17. Oktober 2025

Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Die Rücklagen gehen komplett drauf

Landrat Achim Brötel stellte in seiner Haushaltsrede Eckpunkte und Schwerpunkte der Arbeit des Kreises im kommenden Jahr vor.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 6 Minuten, 54 Sekunden
Betreuung (ob in der Schule oder von Menschen mit Behinderung) kostet den Kreis immer mehr Geld. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Eine gute Stunde dauerte die Haushaltsrede von Landrat Dr. Achim Brötel. "Zappenduster" (das Schlagwort zum Jahresabschluss 2024, s. unten) könnte auch hier als Motto stehen. Trotz einer anvisierten Erhöhung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte steht am Ende des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2026 ein Minus von 5,108 Millionen

Stephanie Kern
Stephanie Kern
Redakteurin
