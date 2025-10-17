Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Eine gute Stunde dauerte die Haushaltsrede von Landrat Dr. Achim Brötel. "Zappenduster" (das Schlagwort zum Jahresabschluss 2024, s. unten) könnte auch hier als Motto stehen. Trotz einer anvisierten Erhöhung der Kreisumlage um drei Prozentpunkte steht am Ende des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2026 ein Minus von 5,108 Millionen