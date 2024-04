> Maifest, Heilbronn: Das erste Volksfest der Saison läutet traditionell die Outdoor-Veranstaltungen in Heilbronn ein. Vom Riesenrad über "Break Dance" bis zum Familienkarussell ist beim Maifest alles dabei. Spaß und Action sowie viele kulinarische Spezialitäten gibt es dann auf der Theresienwiese in Heilbronn. Am Freitag geht’s um 14 Uhr los mit der zweistündigen Aktion "Preise wie vor 20 Jahren". Am Montag ist von 14 bis 18 Uhr Familientag mit ermäßigten Preisen. Die weiteren Öffnungszeiten: Freitag von 14 bis 24 Uhr, Samstag von 13 bis 24 Uhr, Sonntag und Mittwoch von 11 bis 23 Uhr, Montag von 14 bis 23 Uhr und Dienstag von 14 bis 24 Uhr.

> Maifeste in der Region: Am Samstag starten die ersten Maifeste. In Eberstadt wird um 18 Uhr am Dorfplatz der Maibaum- aufgestellt, anschließend findet in der Sporthalle der "Tanz in den Mai" der Musikkapelle statt. Die Maibaumaktion des Fördervereins Große Sporthalle in Höpfingen beginnt um 17 Uhr am Alten Rathaus (Am Plan). Am Rondell in Oberneudorf findet gegen 18 Uhr das Maibaumstellen statt, anschließend ist gemütliches Beisammensein in der Kegelbahngaststätte. In Schlierstadt beginnt um 17 Uhr das Maibaumfest des Musikvereins auf dem Schulhof. Die Feuerwehr und ihr Förderverein in Waldhausen feiern ab 16 Uhr ihr Maibaumfest am Dorfbrunnen.

> Smart-Pfad, Mudau/Amorbach: Entlang des Main-Neckar-Radwegs erstreckt sich auf über 15 Kilometer von Mudau bis Amorbach der Smart-Pfad Odenwald. Hier können spielerisch die Entdeckerlust junger Menschen gefördert und das Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Zusammenhängen geweckt werden. Insgesamt 45 Spiel- und Experimentierstationen an sechs Standorten laden auf über 15 Kilometern Länge ganzjährig zu einer spannenden Erkundungstour ein. Phänomene aus Naturwissenschaft und Technik werden spielerisch unter die Lupe genommen und lassen kleine und große Entdeckerherzen höher schlagen. Deutschlands längster MINT-Erlebnispfad kann ganzjährig zu Fuß und mit dem Fahrrad auf eigene Faust erkundet werden.

> Der kleine Drache Kokosnuss – Das Musical, Mosbach: Wie passt ein ganzes Land in eine kleine Flasche? Wieso ist Zauberer Holunder auf einmal gar nicht mehr nett zu seinen Untertanen? Und was können der kleine Drache Kokosnuss und seine Freunde tun, damit im Flaschenland alles wieder gut wird? All diese Fragen werden im Musical "Der kleine Drache Kokosnuss", das das Theater Lichtermeer am Samstag um 15 Uhr auf die Bühne der Alten Mälzerei in Mosbach zaubert, geklärt. Der kleine Feuerdrache bricht in dem Stück zu einem ganz besonderen Abenteuer auf. Mit dabei sind natürlich auch das schlaue Stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar. Drachen, Zwerge und Zauberer spielen, singen und tanzen vor einem wandelbaren Bühnenbild durch die spannende Geschichte. Eine märchenhafte Welt wartet darauf, (neu) entdeckt zu werden. Das Musical dauert etwa zwei Stunden inklusive Pause, willkommen sind Kinder ab vier Jahren. Karten gibt es im Vorverkauf am Ticketschalter der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach oder unter www.reservix.de.