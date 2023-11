Buchen. (joc) Buchen sprüht gerade in der Fastnachtszeit vor Ideenreichtum und Kreativität. Das jüngste Beispiel hierfür datiert vom Samstag, dem elften Elften. An diesem Tag, dem offiziellen Auftakt der närrischen Zeit, haben einer oder mehrere Unbekannte in den frühen Morgenstunden einen kunstvollen "Donnerbalken" (einen insbesondere bei Zeltlagern eingesetzten Toilettenersatz aus Holz) am Fußweg entlang der Morre, in Höhe des Eingangs der Sport- und Spielhalle, fachmännisch aufgebaut. Ein kleiner Pfeil verweist auch noch einmal ausdrücklich auf den Bezug zur nahe gelegenen Sporthalle.

Der ist aber gar nicht notwendig, wenn man die Hintergründe kennt: Die Sport- und Spielhalle wurde in den letzten Monaten mit einem erheblichen Kostenaufwand generalsaniert. Und das ist auch sehr gelungen, ein Manko wurde dabei allerdings nicht beseitigt: Eine Toilette für Besucher der Halle gibt es nach wie vor nicht! Das könnte sich gerade in dieser Saison zum Brennpunkt entwickeln. Die Sport- und Spielhalle ist u. a. die Heimspielstätte der TSV-Handballer. Vor allem die Männermannschaft hat in den letzten Jahren einen Höhenflug sondersgleichen hingelegt, der sie bis in die Verbandsliga katapultiert hat. Dank der hohen Klasse und des attraktiven Handballs ist mit 200 Besuchern pro Heimspiel zu rechnen.

Was aber, wenn dem ein oder anderen Besucher mal die Blase drückt? Toiletten gibt es in der Halle zwar, die sind aber für die Spieler. Um dorthin zu gelangen, müssten die Besucher durch die Spielerkabinen – ein No-Go! Daneben gibt es am Schwimmbad-Kiosk eine kleine Toilette. Die ist aber eigentlich für die Schwimmbadbesucher, sie darf aber kulanterweise von den Hallenbesuchern (mit)genutzt werden. Die kleine Toilette dürfte aber bei 200 Zuschauern hoffnungslos überfordert sein.

Beim Blick auf die Gegebenheiten liegt es nahe, dass der oder die kreativen Bauherren (bzw. Baufrauen) des "Donnerbalkens" mit einem Augenzwinkern auf dieses Problem aufmerksam machen wollten. Die Erbauer stammen daher vermutlich aus den (erweiterten) Reihen der Handballer, die übrigens just am elften Elften ein Heimspiel hatten. Ob der "Donnerbalken" da schon zum Einsatz gekommen ist? Darüber liegen uns derzeit keine Informationen vor ...