Mosbach. (stm) Mit der traditionellen Rathausstürmung übernehmen am Samstag, 10. Februar, ab 11.11 Uhr die Narren die Regierungsgeschäfte in der Großen Kreisstadt. "Wie in vielen anderen Orten Deutschlands wird es auch in Mosbach Zeit, die heiße Endphase der fünften Jahreszeit einzuläuten und ,denen da oben’ zu zeigen, wer ein rechter Narr ist", heißt es in der Ankündigung zu dem Spektakel.

Die "Eroberung" des Rathauses und die "Vereinnahmung" des Stadtsäckels sind dabei ebenso obligatorisch wie die Übergabe des Rathausschlüssels, die einer Kapitulation der Regierenden gleichkommt. Die "Stadtschäffer" samt Gemeinderat werden sich der närrischen Übermacht beugen müssen und das Zepter an die Karnevalisten abgeben. Diese können dann beweisen, wie gut sie die Geschicke der Stadt in der Hand halten und ob sie zum Wohle Mosbachs agieren – jedoch nur bis Aschermittwoch, denn dann ist der Spuk wieder vorbei.

Die Närrinnen und Narren treffen sich vor dem Sturm aufs Rathaus um 10.30 Uhr am Ludwigsplatz und marschieren dann mit musikalischer Begleitung der Guggenmusiker "Binemer Schnoogebadscher" und flankiert von der Stadtmauergarde der Kolpingfamilie Mosbach zum Marktplatz, um die Macht an sich zu reißen. Dort warten bereits weitere Aktive der Sattelbacher Ratze und der KG Neckario mit Neck und Nixen, Kiwwelschisser und die komplette Mosbacher Fastnachtsszene auf den Narrenzug.

Für das leibliche Wohl sorgt der Service-Club Inner Wheel im kleinen Rathaussaal; der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Die Mosbacher Bevölkerung sowie alle Narren aus nah und fern sind zur Rathausstürmung eingeladen.