Obergriesheim. (cao) 26 Jahre lang gab es keinen Nahversorger in Obergriesheim. Mit Mut, Fleiß und einem sechsstelligen Investment hat Marcel Beier das geändert. Seit einem Jahr betreibt der gelernte Mediengestalter eine Tante-M-Filiale im Ort, direkt an der Durchgangsstraße verkehrsgünstig gelegen.

Und das Geschäft läuft: Rund 43.000 Produkte sind in den vergangenen zwölf Monaten über