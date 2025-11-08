Samstag, 08. November 2025

zurück
Plus Nahversorgung? Läuft!

Tante M-Laden in Obergriesheim lohnt sich

"Der Laden trägt sich". Am Samstag steigt die Jubiläumsfeier mit Rabattaktion und Gewinnspiel.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Marcel Beier hat’s bewiesen: Auch in kleinen Orten kann es sich lohnen, ein Nahversorgungsangebot zu schaffen. Foto: Caspar Oesterreich

Obergriesheim. (cao) 26 Jahre lang gab es keinen Nahversorger in Obergriesheim. Mit Mut, Fleiß und einem sechsstelligen Investment hat Marcel Beier das geändert. Seit einem Jahr betreibt der gelernte Mediengestalter eine Tante-M-Filiale im Ort, direkt an der Durchgangsstraße verkehrsgünstig gelegen.

Und das Geschäft läuft: Rund 43.000 Produkte sind in den vergangenen zwölf Monaten über

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.