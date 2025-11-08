Tante M-Laden in Obergriesheim lohnt sich
"Der Laden trägt sich". Am Samstag steigt die Jubiläumsfeier mit Rabattaktion und Gewinnspiel.
Obergriesheim. (cao) 26 Jahre lang gab es keinen Nahversorger in Obergriesheim. Mit Mut, Fleiß und einem sechsstelligen Investment hat Marcel Beier das geändert. Seit einem Jahr betreibt der gelernte Mediengestalter eine Tante-M-Filiale im Ort, direkt an der Durchgangsstraße verkehrsgünstig gelegen.
Und das Geschäft läuft: Rund 43.000 Produkte sind in den vergangenen zwölf Monaten über