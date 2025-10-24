Freitag, 24. Oktober 2025

Plus Mudau

Kraniche waren bei Langenelz unterwegs

Am Dienstag zogen die Vögel über Mudau und Langenelz. Leser beobachteten und fotografierten die imposanten Vögel bei ihrem Flug über die Region.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 04:00 Uhr 15 Sekunden
Die Kraniche bei ihrem Zwischenhalt auf einem Feld in Scheidental. Foto: Peter Haas

Mudau. (RNZ) Bei ihrem Flug über die Region waren die Kraniche am Dienstag auch über Langenelz unterwegs.

Wie RNZ-Leserin Diana Scheuermann mitteilte, waren sie bereits am Morgen bei Dunkelheit zu hören, und um die Mittagszeit hatte sie die Gelegenheit, die Vögel im Flug zu fotografieren.

Ort des Geschehens

RNZ-Leser Peter Haas entdeckte die Kraniche bei einem

