Kraniche waren bei Langenelz unterwegs
Am Dienstag zogen die Vögel über Mudau und Langenelz. Leser beobachteten und fotografierten die imposanten Vögel bei ihrem Flug über die Region.
Mudau. (RNZ) Bei ihrem Flug über die Region waren die Kraniche am Dienstag auch über Langenelz unterwegs.
Wie RNZ-Leserin Diana Scheuermann mitteilte, waren sie bereits am Morgen bei Dunkelheit zu hören, und um die Mittagszeit hatte sie die Gelegenheit, die Vögel im Flug zu fotografieren.
RNZ-Leser Peter Haas entdeckte die Kraniche bei einem