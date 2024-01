Mudau. (tra) Zu einem kuriosen Fund kam es am Sonntag in Reisenbach. Bei einem alten Gebäude wurde ein Sprengkörper gefunden, der wohl, so die Einschätzung der Polizei, aus dem Ersten Weltkrieg stammt.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ erläuterte, sei das Objekt vom Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüft worden, der schnell Entwarnung gab. Es war kein Zünder vorhanden, und es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.