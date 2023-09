Mosbach. (schat) Der Namen "Nuss" steht in Mosbach seit Jahrzehnten für professionelle Fotografie. Seit 1955 gibt es "Foto Nuss", allein die Standorte in der Innenstadt hat man in dieser Zeit ab und an gewechselt. Zuletzt im Gartenweg beheimatet, ist das Fachgeschäft seit geraumer Zeit wieder zurück in der Hauptstraße – wo nun mit Waldemar Pusch und Dominik Rügner frischer Wind auf der Verantwortungsebene des Traditionsgeschäfts weht.

Dieser Tage feierte man gemeinsam mit Oberbürgermeister Julian Stipp, Cathleen Göthel (IHK), Martin Sättele (HWK Mannheim) Dekan Folkhard Krall und der seitherigen Chefin, Claudia Nuss-Schmitt, die feierliche Eröffnung des "neuen" Foto Nuss. Über gute Frequenz und zahlreiche Kunden durften sich Waldemar Pusch und sein Team schon davor und danach freuen. "Wir sind im Herzen der Altstadt, das ist super", freut sich der Fotograf, der bereits in Roigheim ein Studio (namens "P/R") führt.

Dass er den Namen Nuss auch nach der Geschäftsübernahme behalten will, war für Waldemar Pusch überhaupt keine Frage. "Nuss ist in Mosbach eine Institution, wieso sollten wir den Namen ändern?" Seit Herbst 2022, als er seine Lehre als Fotograf abgeschlossen hatte und aushilfsweise bei Claudia Nuss-Schmitt eingestiegen war, fühlt sich Pusch nun als "Teil der Familie Foto Nuss".

In der Hauptstraße schlägt er als Verantwortlicher nun aber ein neues Kapitel auf. Dafür haben er und sein Geschäftspartner Dominik Rügner dem Geschäft ein "Update" verpasst: So ist etwa die Software, die man nun nutzt, schon auf die ab 2025 verbindliche digitale Übermittlung von Passfotos abgestimmt.

Außerdem hat man das Portfolio erweitert – und bietet neben Familien-, Hochzeits- und Firmenbildern unter anderem auch Iris-Fotografie an. Und als witzige Ergänzung das Angebot "Mach mich gelb", mit dem aus jedem und jeder ein professionell ins Bildgeschehen eingearbeitetes Mitglied der Simpsons werden kann.

Wert legen Pusch und Rügner auch auf besondere Serviceleistungen: Mit einem Home-Service will man nicht (mehr) mobilen Menschen etwa die Passbildfotografie zu Hause ermöglichen. Ab Herbst kann man sich bei seiner Hochzeit nicht nur vom Fotografenteam verewigen, sondern von Dominik Rügner auch "Frei trauen" lassen.

Im Laden selbst ist inzwischen die Lotto-Annahmestelle zurückgekehrt, auch kleine Souvenirs, Schmuck und Suppen (Gefro) gibt’s vor Ort. Und bei allen Neuerungen wird auch die Tradition gepflegt: Claudia Nuss-Schmitt zählt weiterhin zum Team des Fotogeschäfts.