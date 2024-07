Mosbach. (pt) Sarah Connor ist Deutschlands größte Pop-Stimme: Frau, Mutter, Freundin, Künstlerin und Entertainerin, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Auf ihrer "A very special summer evening with Sarah Connor"-Tour kommt sie am Samstag, 27. Juli, nach Mosbach in den Großen Elzpark. Musikalisch eröffnet wird der Abend um 19.30 Uhr von Singer-Songwriter Gregor Hägele.

Schon als Kind sang Gregor Hägele und lud sehr früh erste Gesangsvideos auf YouTube hoch. Er nahm Gesangsunterricht, doch zunächst immer nur als Hobby. "Ich habe nie geglaubt, dass ich Sänger werde. Das war immer so etwas wie Fußballprofi. Irgendwie weit weg." Richtig Lust, sein Hobby zum Beruf zu machen, hat Gregor erst seit 2017.

Als Kandidat bei "The Voice of Germany" schaffte er es bis ins Halbfinale und ging nach der Staffel noch mit auf große Tour. Danach nahm der gebürtige Schwabe am Vorentscheid für den deutschen Beitrag des "Eurovision Song Contests" 2019 teil. Zuletzt sang er die deutsche Nationalhymne während der Pause beim NFL-Footballspiel im November 2023.

Das vergangene Jahr hat Gregor mit einem ausverkauften Konzert im Stuttgarter Wizemann Club gekrönt – ein Jahr, in dem musikalisch sehr viel passiert ist: Nach seiner ersten eigenen, restlos ausverkauften Tour im Januar folgte prompt im Mai die "Two For One"-Doppeltour mit Musikerkollegin Kati K und die Bekanntgabe von zwölf Zusatzterminen seiner "Mama, ich bin dann mal auf"-Tour im November 2023.

Der 24-Jährige spielte zudem seine ersten Festivalslots und stand als Supportact für Musiker wie Adel Tawil, Alexander Knappe, Michael Schulte, Johannes Oerding, Max Giesinger und Madeline Juno auf der Bühne. Besonders Gregor Hägeles energiegeladenen Auftritte beim Tollwood Festival in München, Schlossgrabenfest Darmstadt und bei "Bochum Total" bleiben in Erinnerung.

Ende des Monats kommt Gregor Hägele nun also als Support von Sarah Connor nach Mosbach in den Großen Elzpark. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Info: Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de