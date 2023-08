Moosbach. (RNZ) Noch vier Mal hebt sich der imaginäre Vorhang beim Open-Air-Kino des Mosbacher Sommers 2023.

Im lauschigen Elzpark flimmert am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag jeweils das Rehragout-Rendezvous mit Eberhofer und Co. über die XXL-Leinwand unter freiem Himmel.

Am Samstag dreht dann Indiana Jones am Rad des Schicksals, während der Streifen "Im Taxi mit Madeleine" am Sonntagabschluss das Film-Finale bildet.

Los geht’s jeweils bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.15 Uhr, Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Tourist Info oder über diginights erhältlich sowie an der Abendkasse am Elzpark (nach Verfügbarkeit), weitere Infos unter www.mosbach.de/mosbacher+sommer+2023