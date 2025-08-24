Dass die Tochter gleich überholt, war nicht der Plan
Im Mosbacher Gemeinderat bringt sich ein besonderes Duo ein: Udo und Maren Fütterer bilden eine grüne "Vater-Tochter-Fraktion".
Mosbach. (schat) Da hat der Mosbacher Gemeinderat doch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal – denn im Umkreis findet sich eine solche Kombination nun mal kein zweites Mal: Mit Maren und Udo Fütterer ist ein Vater-Tochter-Gespann im Entscheidungsgremium der Großen Kreisstadt aktiv. Seitdem der Gemeinderat im Juni vergangenen Jahres neu gewählt wurde, taucht der Name Fütterer nun also zweimal
