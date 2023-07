Mosbach/Walldürn. (RNZ/lg) Weil er im Zeitraum von Januar 2022 bis Januar 2023 in fast zwei Dutzend Fällen Betäubungsmittel – insbesondere Marihuana – angekauft und an Abnehmer im Bereich Buchen, Walldürn und Mosbach verkauft hat, musste sich ein 29-Jähriger aus Walldürn nun vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach verantworten.

Die Gesamt-Handelsmenge belief sich dabei nach Angaben des Gerichts auf immerhin 37 Kilogramm Marihuana. In die illegalen Geschäfte, insbesondere den Transport, die Lagerung und den Verkauf soll der Mann teilweise eine 24-jährige Frau (ebenfalls aus Walldürn) und teilweise weitere Personen – gegen die gesonderte Verfahren geführt werden – eingebunden haben.

Wegen "Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 21 Fällen" wurde der 29-Jährige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Vor seiner Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung soll der Mann sechs Monate der Gesamtfreiheitsstrafe vorweg vollziehen, so die Vorgabe des Landgerichts.

Wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in sieben Fällen musste sich auch die 24-jährige Mittäterin verantworten. Sie verurteilte die Große Strafkammer zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Hauptangeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt beantragt, dessen Verteidigung sah viereinhalb Jahre als ausreichend und angemessen an. Bei der Mitangeklagten waren beide Seiten einig – das Urteil des Gerichts deckte sich mit den Einordnungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Einwände gab es keine: "Das Urteil gegen beide Angeklagte ist rechtskräftig", teilte eine Sprecherin der Gerichts im Nachgang der Verhandlung mit.