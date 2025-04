Von Heiko Schattauer

Mosbach. Auszapft is – im September 1983 war Schluss mit süffig. Zumindest für all die Bierfreunde, die Mosbacher Gerstensaft aus der Brauerei Hübner präferierten.

"Letztes Faß Hübner-Bier aus Mosbach ..." titelte die Rhein-Neckar-Zeitung am 9. September 1983, nachdem im Anschluss an eine Gemeinderatssitzung noch einmal in Mosbach gebrautes