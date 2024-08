Mosbach. (RNZ) Sieben Bands aus sechs Ländern sind bei "Folk am Neckar" zu Gast. Das Festival bietet zwei Tage lang im und am Burggraben in Neckarelz feine, handgemachte Folkmusik mit internationaler Besetzung. Dieses Jahr gibt es Folk aus Schottland und Irland, Folk-Rock mit Punk-Einschlag aus Italien und der Schweiz und mitreißenden Bluegrass aus Bayern.

Am Freitag eröffnen Johnny and the Yooahoos das Festival. Indiefolk, Americana, Retrobluegrass – festlegen lassen sich die Vier aus dem Münchner Umland nicht. Mit dreistimmigem Gesang, Banjo, Mandoline, Gitarre, Kontrabass und Ausflügen in genrefremde Klangsphären verbinden sie Großstadtflair mit Landidylle.

The Clan aus Mailand mischen Punkrock mit traditioneller keltischer und irischer Musik. Inspiriert von Bands wie Dropkick Murphys und Flogging Molly treffen bei den Italienern E-Gitarren auf Dudelsack, Geige, Banjo und Flöten. Eine Party- und Tanzkapelle im besten Sinne.

Die Old Blind Dogs sind eine der besten Bands, die Schottland zu bieten hat. So gewannen sie den Titel als "Best Live Act" bei den Scots Trad Music Awards. Was Mike Katz alles mit einem Dudelsack anstellen kann, ist erstaunlich. Katz ist Komponist, der Highland Pipes, Small Pipes, verschiedene Whistles, Bass und Gitarre spielt. Mit dem markanten Timbre von Sänger und Geiger Jonny Hardie und Sänger, Bozouki-Spieler und Gitarrist Aaron Jones sowie Donald Hay an Drums und Percussion bringen die Old Blind Dogs einen treibenden Beat auf die Bühne, der in die Beine fährt. Ungezähmt und wild, aber auch gefühlvoll und schön wie die Landschaft Schottlands.

Den zweiten Tag des Festivals läuten am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr Napaea ein. Die Folk-Pop-Band aus dem österreichischen Graz liefert, inspiriert von den Punkrock-Songs ihrer Teenagerjahre, eine energiegeladene und emotionale Show ab. Herausstechend sind die markante Stimme und Instrumente wie Mundharmonika und Konzertina.

The Jeremiahs gelten als eine der interessantesten und schöpferischsten Bands Irlands. Joe Gibney (Gesang), Matt Mancuso (Fiddle), Conor Crimmins (Querflöte) und James Ryan (Gitarre) präsentieren eine Melange aus traditionellen Folk-Songs, eigenen Liedern und mitreißenden Melodien. Joe Gibney aus Dublin bietet mit seiner außergewöhnlichen und markanten Stimme ein vielfältiges Repertoire an Songs, von mitreißenden Seemannsliedern bis zu gefühlvollen traditionellen Balladen. Die Schweizer Band Saint City Orchestra bringt mit vier Stimmen, zwei Gitarren, Schlagzeug, Akkordeon, Violine und Bass mitreißenden Irish Punk Rock auf die Bühne. Die Kombination aus ungebremster Leidenschaft und purer Lebensfreude macht ihre Shows zum Spektakel.

Den Schlusspunkt setzen Mànran, eine der innovativsten zeitgenössischen Folk-Bands und eine der besten Celtic-Rock-Gruppen Schottlands. Bei Mànran treffen Dudelsackklänge auf gälischen Gesang und ein Rhythmus-Feuerwerk. Die Band bringt zwei Dudelsäcke mit verschiedenen Tonlagen zusammen. Das schafft einen Klang, den keine andere Gruppe zu bieten hat.

Rustikale Köstlichkeiten, Bierspezialitäten vom Fass und hochprozentige Whisky- und Ginspezialitäten runden das Programm ab.

Info: Mosbach-Neckarelz, Freitag, 2. August, 19 Uhr, Samstag, 3. August, 16.30 Uhr, Burggraben. Karten auf www.folk-am-neckar.de