Wissenschaftspreis gab's für die Themen Frieden und Klima

Dem Frieden, der Gerechtigkeit und dem Klima auf der Welt zugewandt: Zwei junge Preisträger durften den dritten internationalen HGBS-Preis in Empfang nehmen.

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 4 Sekunden
Mehrere Generationen, die das Thema Frieden und Klima eint: Zum dritten Mal verlieh die Dr. Hans Günther Brauch Stiftung (Stifter Brauch 2.v.l.) den Internationalen Wissenschaftspreis in Mosbach. Preisträger waren diesmal Jill Lederach und Matthew G. Gillett (Mitte). Foto: rul

Von Rudolf Landauer

Mosbach. Die Themen Frieden und Klima standen im Mittelpunkt einer besonderen Veranstaltung in der Großen Kreisstadt: Im Rathaussaal erhielten zwei junge Preisträger den zum dritten Mal in Mosbach vergebenen internationalen Wissenschaftspreis.

Bei seiner Begrüßung brachte Oberbürgermeister Julian Stipp seine Freude zum Ausdruck: "Erneut geht von

