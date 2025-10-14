Wissenschaftspreis gab's für die Themen Frieden und Klima
Dem Frieden, der Gerechtigkeit und dem Klima auf der Welt zugewandt: Zwei junge Preisträger durften den dritten internationalen HGBS-Preis in Empfang nehmen.
Von Rudolf Landauer
Mosbach. Die Themen Frieden und Klima standen im Mittelpunkt einer besonderen Veranstaltung in der Großen Kreisstadt: Im Rathaussaal erhielten zwei junge Preisträger den zum dritten Mal in Mosbach vergebenen internationalen Wissenschaftspreis.
Bei seiner Begrüßung brachte Oberbürgermeister Julian Stipp seine Freude zum Ausdruck: "Erneut geht von