Samstag, 25. Oktober 2025

zurück
Plus Mosbach

Wie der Umstieg zu E-Akten und digitalen Angeboten abläuft

Verwaltung im Wandel: Im Gemeinderat erläuterte Stella Schäfer den Weg und was die nächsten Schritte sind.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
Kein Suchen mehr, keine doppelte Aktenführung: Die E-Akte soll das Arbeiten für die Mosbacher Stadtverwaltung in Zukunft einfacher machen. Im kommenden Jahr sollen die ersten neun Abteilungen umgestellt werden. Im Gemeinderat wurde darüber informiert. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Mosbach. Man will jeden im Boot behalten, das ist die klare Ansage von Stella Schäfer. Schäfer arbeitet bei der Stadtverwaltung und verantwortet dort die Einführung der E-Akte – sie ist sozusagen die Kapitänin auf dem Dampfer Digitalisierung der Verwaltung.

Am Mittwoch war sie mit Aaron Zorn, Abteilungsleiter IT bei der Stadtverwaltung, im

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.