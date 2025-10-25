Wie der Umstieg zu E-Akten und digitalen Angeboten abläuft
Verwaltung im Wandel: Im Gemeinderat erläuterte Stella Schäfer den Weg und was die nächsten Schritte sind.
Von Stephanie Kern
Mosbach. Man will jeden im Boot behalten, das ist die klare Ansage von Stella Schäfer. Schäfer arbeitet bei der Stadtverwaltung und verantwortet dort die Einführung der E-Akte – sie ist sozusagen die Kapitänin auf dem Dampfer Digitalisierung der Verwaltung.
Am Mittwoch war sie mit Aaron Zorn, Abteilungsleiter IT bei der Stadtverwaltung, im