Von Stephanie Kern

Mosbach. Man will jeden im Boot behalten, das ist die klare Ansage von Stella Schäfer. Schäfer arbeitet bei der Stadtverwaltung und verantwortet dort die Einführung der E-Akte – sie ist sozusagen die Kapitänin auf dem Dampfer Digitalisierung der Verwaltung.

Am Mittwoch war sie mit Aaron Zorn, Abteilungsleiter IT bei der Stadtverwaltung, im