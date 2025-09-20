Samstag, 20. September 2025

Plus Mosbach

Wie Integration dank Haupt- und Ehrenamtlichen gelingen kann

A wie Asyl, Aufenthalt, Arbeit, Achtung: Das Diakonische Werk unterstützt Geflüchtete dabei, sich zurechtzufinden.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
In der Fremde Erfahrungen teilen, ein Stück Geborgenheit finden zu können, macht die schweren Schritte für Geflüchtete ein wenig leichter. Beim Fachbereich „Flucht, Migration und Integration“ der Diakonie können dies Haupt- wie Ehrenamtliche leisten. Foto: Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Im Mitteilen steckt das "Teilen" drin. Doch was, wenn die Sprache die Hürde ist? Menschen, die ihre Heimat verlassen und in Deutschland (über)leben wollen, sind mit vielen Fragen und Situationen konfrontiert. Sich mitteilen zu können und damit andere teilhaben lassen an der eigenen Geschichte und selbst Anteil nehmen am Leben in der Fremde,

