Wie Integration dank Haupt- und Ehrenamtlichen gelingen kann
A wie Asyl, Aufenthalt, Arbeit, Achtung: Das Diakonische Werk unterstützt Geflüchtete dabei, sich zurechtzufinden.
Von Ursula Brinkmann
Mosbach. Im Mitteilen steckt das "Teilen" drin. Doch was, wenn die Sprache die Hürde ist? Menschen, die ihre Heimat verlassen und in Deutschland (über)leben wollen, sind mit vielen Fragen und Situationen konfrontiert. Sich mitteilen zu können und damit andere teilhaben lassen an der eigenen Geschichte und selbst Anteil nehmen am Leben in der Fremde,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+