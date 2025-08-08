Wasserspielplatz im Elzpark soll mit der Elz verschmilzen
Gemeinderat ermächtigte Mosbachs OB zur Auftragsvergabe. Strom- und Wasserleitung werden auch erneuert.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Viel zu besprechen und auf Spur zu bringen hatte der Gemeinderat Mosbach in seiner jüngsten Sitzung. Da ging es um den Nachwuchs (Kindergarten) ebenso wie um die Senioren (Altenheim), aber auch um weitere bauliche Entwicklungen oder Erneuerungen, wie etwa am Waldstadtzentrum.
Waldstadt-Plan in Arbeit
Für
