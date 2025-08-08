Freitag, 08. August 2025

zurück
Plus Mosbach

Wasserspielplatz im Elzpark soll mit der Elz verschmilzen

Gemeinderat ermächtigte Mosbachs OB zur Auftragsvergabe. Strom- und Wasserleitung werden auch erneuert.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Mit der Elz verschmelzen soll der neue Wasserspielplatz im Kleinen Elzpark. Erneuerung und Renaturierung wurden nun in Auftrag gegeben und werden vom Leader-Programm gefördert. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Viel zu besprechen und auf Spur zu bringen hatte der Gemeinderat Mosbach in seiner jüngsten Sitzung. Da ging es um den Nachwuchs (Kindergarten) ebenso wie um die Senioren (Altenheim), aber auch um weitere bauliche Entwicklungen oder Erneuerungen, wie etwa am Waldstadtzentrum.

Waldstadt-Plan in Arbeit

Für

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.