Von Heiko Schattauer

Mosbach. Viel zu besprechen und auf Spur zu bringen hatte der Gemeinderat Mosbach in seiner jüngsten Sitzung. Da ging es um den Nachwuchs (Kindergarten) ebenso wie um die Senioren (Altenheim), aber auch um weitere bauliche Entwicklungen oder Erneuerungen, wie etwa am Waldstadtzentrum.

Waldstadt-Plan in Arbeit

Für