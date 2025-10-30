Donnerstag, 30. Oktober 2025

Plus Mosbach

Was die Baugenossenschaft Familienheim so alles entwickelt

Seit fast 80 Jahren steht das Familienheim Mosbach für bezahlbaren Wohnraum und Gemeinschaft. Mit neuen Projekten wie dem "Herz von Haßmersheim" bleibt das so.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 37 Sekunden
Nach und nach werden Bestandsgebäude saniert. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. In Zeiten des Wandels und der Herausforderungen wächst der Wert verlässlicher Größen. Die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach ist eine dieser steten Größen, schon weil man den eigenen Ansatz nie aus den Augen verloren hat.

Seit jeher folgt man dem Ziel, für die Menschen aus der Region bezahlbaren Wohnraum in der Region zu schaffen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
