Was die Baugenossenschaft Familienheim so alles entwickelt
Seit fast 80 Jahren steht das Familienheim Mosbach für bezahlbaren Wohnraum und Gemeinschaft. Mit neuen Projekten wie dem "Herz von Haßmersheim" bleibt das so.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. In Zeiten des Wandels und der Herausforderungen wächst der Wert verlässlicher Größen. Die Baugenossenschaft Familienheim Mosbach ist eine dieser steten Größen, schon weil man den eigenen Ansatz nie aus den Augen verloren hat.
Seit jeher folgt man dem Ziel, für die Menschen aus der Region bezahlbaren Wohnraum in der Region zu schaffen